كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: الإمارات لها جهود كبيرة في نشر المساعدات الإنسانية على مستوى العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة الاتحاد، عن جهود دولة الإمارات، في نشر المساعدات الإنسانية والخيرية على مستوى العالم.

وتقوم دولة الإمارات، بدعم ومساندة معظم المؤسسات الخيرية في دول العالم، خاصة في أفريقيا وآسيا، كما تقوم المؤسسات والجهات الخيرية الإماراتية، بنشاط خيري كبير جداً في شتى محافظات مصر.

وأكد خبراء، وقوف دولة الإمارات إلى جانب الدول الشقيقة ليس غريباً على أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس في أبنائه حب وعمل الخير.

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كما تقوم دولة الإمارات، بجهود كبيرة وملموسة في العمل الخيري في دول العالم الإسلامي وغير الإسلامي، انطلاقاً من النهج الخيري الذي قامت عليه دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،حيث ورّث هذا النهج الخيري لأبنائه.

وأكد الخبراء، أن الإمارات لها جهود كبيرة وملموسة في دعم ومساندة المؤسسات الخيرية والإنسانية على مستوى العالم، وأن الهيئات الخيرية الإماراتية، وعلى رأسها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقوم بدور بارز في هذا المجال في دول العالم، وأكدوا أن ما تقوم به الإمارات من عمل خير يُعد تطبيقاً عملياً لمبادئ الشريعة الإسلامية التي حثت على فعل الخير والسعي فيه.