طائرة نائب ترامب تصطدم بطائر وتهبط اضطرارياً

قال مكتب نائب الرئيس الأميركي ميك بنس إن طائرة الأخير أجبرت على العودة لمطار بمدينة مانشستر في ولاية نيو هامبشير يوم الثلاثاء بعد أن اصطدمت بطائر في أثناء إقلاعها. وقال المكتب في بيان "انطلاقا من الحرص الزائد، عادت طائرة نائب الرئيس الأمريكي بسلام إلى مانشستر". وأضاف المكتب، أن "بنس صعد على متن طائرة مختلفة في رحلة العودة إلى واشنطن"، بحسب "روسيا اليوم".

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