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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جمعية الأمم المتحدة.. ثلاث محاور مشتركة أجمع عليها زعماء العالم

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

الخليج 365

شهدت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية الـ75، الثلاثاء، تحذيرات زعماء العالم لإيران وتركيا.



وعقدت أعمال الجمعية افتراضيا لأول مرة ضمن تداعيات فيروس كورونا، حيث دعا خلالها الأمين العام إلى مزيد من التعددية الدولية.

التقرير التالي يرصد أبرز ثلاثة محاور في كلمات الزعماء بالأمم المتحدة في دورتها السنوية الـ75.

نووي إيران

واستحوذ الملف النووي الإيراني على اليوم الأول لجلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد الرئيس الأمريكي، أن بلاده تعمل على وقف البرنامج النووي الإيراني والتصدي للدول الراعية للإرهاب.

ودافع ترامب بقوة، خلال كلمته، عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، ووصفه بـ"الفاشل"، كما طالب الأمم المتحدة بالتركيز على قضايا الإرهاب في العالم.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال كلمته، رفض بلاده وبريطانيا وألمانيا لانتهاكات إيران لالتزاماتها الواردة بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده تؤيد الجهود الرامية لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، ولفت ماكرون إلى أن "انتشار أسلحة الدمار الشامل هو أكبر تهديد للأمن العالمي".

من جانب آخر، حث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الامتناع عن أي تحركات أحادية الجانب من شأنها التسبب في صدامات عسكرية بين الدول الكبرى.

والأحد الماضي، أعلنت واشنطن، أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران "دخلت مجددا حيز التنفيذ"، محذرة من "عواقب" في حال فشلت الدول الأعضاء في المنظمة الأممية بتنفيذ هذه العقوبات.

ووسط الإدانات الدولية للملف النووي الإيراني، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كعادته عن ذلك الإجماع، وكان وحده المدافع عن الحليف الإيراني في الأمم المتحدة.

وزعم أردوغان، خلال كلمته في الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قضية برنامج إيران النووي يجب أن تحل بالحوار والدبلوماسية ووفقا للقانون الدولي، متجاهلا انتهاكات طهران للأعراف الدولية ومواصلة برنامجها النووي غير السلمي.

انتهاكات تركيا

وكان للانتهاكات التركية وسياستها الخارجية حيز كبير من الإدانات، خلال اجتماع الأمم المتحدة، حيث حذر الرئيس الفرنسي، من استمرار تركيا في الاستفزازات بالمتوسط.

وتابع قائلًا: "على تركيا احترام سيادة الدول الأوروبية والقانون الدولي، موضحا أن هذا شرط للحوار معها".

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كما أكد الرئيس الفرنسي أن "التدخلات الخارجية- على رأسها التركية- تفاقم تعقيد الأزمة في ليبيا".، وطالب ماكرون، تركيا بتقديم توضيحات بشأن تحركاتها في ليبيا وسوريا.

من جانبه، جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رسم الخط الأحمر لتركيا مرة أخرى، خلال كلمته بالأمم المتحدة، مؤكدا أن بلاده ستتصدى لأي محاولات لاختراق الخط الأحمر سرت - الجفرة في ليبيا دفاعًا عن أمنها القومي.

وطالب السيسي، بضرورة العمل على محاسبة الدول التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، في إشارة إلى الأزمة الليبية.

وأوضح الرئيس المصري، أن تداعيات الأزمة الليبية لا تؤثر على الداخل فقط وإنما على دول الجوار أيضًا.

وأشار إلى تمسك مصر بمسار التسوية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة وعلى أساس اتفاق الصخيرات وإعلان القاهرة.

تداعيات كورونا

ومع استمرار تفشي الجائحة وبقاء قواعد الحجر الصحي في نيويورك معمولا بها، قرر قادة الأمم المتحدة عقد أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة افتراضيا للمرة الأولى.

حيث أكد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة أن فيروس كورونا الذي لا تراه العين جعل العالم يسقط على ركبتيه، داعيا للاتحاد في مواجهة هذا الوباء.

من جانبه، طالب الرئيس الأمريكي، الأمم المتحدة بأن تحاسب الصين على أفعالها فيما يخص فيروس كورونا.

من جانب آخر، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن بلاده لا تعتزم الدخول في حرب "باردة أو ساخنة" مع أي دولة، مؤكدا أن بكين تسعى لحل أي خلافات عن طريق الحوار.

وشدد الرئيس الصيني، خلال كلمته، على ضرورة الاهتمام الدولي بالدول النامية، خاصة الأفريقية ومساعدتهم في تخفيف آثار فيروس كورونا.

وتعهد شي جين بينغ بتقديم الصين 50 مليون دولار لخطة الأمم المتحدة لمكافحة فيروس كورونا.

أما الرئيس البرازيلي أكد خلال كلمته، أن العالم يمر بأزمة حقيقية نتيجة جائحة فيروس كورونا، مشددا على أهمية تضافر الجهود لمواجهته.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الدول لن تستطيع مواجهة جائحة كورونا إلا من خلال التعاون الكامل فيما بينها.

ولفت إلى أن "التخلص من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتًا طويلًا".

وتابع الرئيس الروسي، خلال كلمته، قائلًا: "نجحنا في تسجيل أول لقاح مُضاد لفيروس كورونا في العالم ومستعدون لتوزيعه على كل الدول.. ومشاركة خبراتها في تطوير اللقاحات المضادة للفيروس مع دول أخرى.