كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 05:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل 52 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت "روسيا اليوم"، بأن جامعة جونز هوبكنز، الأمريكية، أعلنت تسجيل 52070 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لافتة إلى تسجيل 356 حالة وفاة جديدة بين المصابين.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.