شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مشكلة في المحرك ... طائرة نائب الرئيس الأمريكي تعود لمطار بنيو هامبشير والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت شبكة فوكس نيوز أن طائرة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أجبرت على العودة لمطار بمدينة مانشستر في ولاية نيو هامبشير يوم الثلاثاء بسبب مشكلة في أحد محركات الطائرة. وذكر تلفزيون محلي نقلا عن مصادر أن سبب المشكلة في المحرك ربما كان اصطدام الطائرة بطائر. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعقيب.

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