لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات وليتوانيا تبحث تعزيز العلاقات

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

انطلقت أعمال الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية ليتوانيا التي عقدت «عن بعد» عبر تقنية الاتصال المرئي.



وترأس جانب دولة الإمارات خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، في حين ترأس جانب ليتوانيا نيريس جرماناس نائب وزير الخارجية.

Advertisements

وجرى خلال المشاورات استعراض تجربة البلدين في مكافحة «كوفيد 19» وجهود دولة الإمارات الإنسانية في هذا الصدد، ومساعداتها للدول المتضررة، وأهمية التضامن والتعاون الدولي في محاربة فيروس «كورونا» المستجد.

كما جرى استعراض تطوّر العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة ومواقف الطرفين إزائها.

وناقش الجانبان التعاون المشترك في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.