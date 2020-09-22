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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد فتحي يعزي في وفاة الفنان الحضرمي عمر باوزير والان مع التفاصيل
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
رفع الفنان والموسيقار أحمد فتحي أصدق التعازي وعظيم المواساة في وفاة الفنان الحضرمي المعروف عمر باوزير الذي وافته المنية اليوم في العاصمة المصرية القاهرة بعد معاناة مع المرض.
وقال فتحي تلقيت خبر وفاة الصديق العزيز عمر باوزير يومنا هذا في القاهرة نسأل الله له المغفرة والرحمه وخالص تعازينا القلبيه لعائلته وذويه ومحبيه وانا لله وانا اليه راجعون والى جنه الخلد ان شاء الله
مبتهلاً الى المولى تعالى بأن يشمله بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون.
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