شكرا لقرائتكم واشنطن: يجب وقف هجمات الحوثي على حدود السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شددت وزارة الخارجية الأميركية على أنه "يجب وقف هجمات الحوثي بأسلحة إيرانية على حدود السعودية". وقالت الخارجية مساء الثلاثاء، إن "هجمات الحوثي على مأرب تسببت في نزوح مليون يمني". Advertisements كما أكدت أنه "على المجتمع الدولي وقف عرقلة الحوثي للإغاثة". إلى ذلك أضافت: "مستمرون في دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن". ولفتت إلى أنه "على الحوثي السماح للفريق الأممي بمنع كارثة صافر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: يجب وقف هجمات الحوثي على حدود السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.