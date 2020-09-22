الجيش اللبناني يباشر التحقيقات في انفجار عين قانا

أعلن الجيش اللبناني في بيان مساء اليوم الثلاثاء عن قيامه بمباشرة تحقيقات في الانفجار الذي وقع بعد ظهر اليوم في بلدة عين قانا جنوب البلاد.
وقال بيان قيادة الجيش أنه " بتاريخ 22 /9 /2020 حوالى الساعة 15.00 وقع انفجار في أحد المباني في بلدة عينقانا ــــ إقليم التفاح، وعلى الفور حضرت إلى المكان قوة من الجيش وباشرت التحقيقات في أسباب الانفجار".
وأظهرت صور التقطتها محطات إعلامية محلية حصول أضرار جسيمة في المبنى الذي وقع فيه الانفجار وتضرر المباني المحيطة.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الانفجار تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والتجسسي المعادي، الذي لم يغادر أجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح منذ الصباح.
ووقع الانفجار في منطقة يسيطر عليها "حزب الله" ولم تعرف بعد أسبابه.
من جهة أخرى، أكّد مصدر في مكتب العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله" لوكالة الأنباء الألمانية أن" الانفجار وقع في مركز لتجميع مخلفات من حرب تموز".
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