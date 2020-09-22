لبنان: الحريري يوافق على تسمية وزير مالية من الطائفة الشيعية تسهيلا لتشكيل الحكومة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، الموافقة على تسمية وزير مالية من الطائفة الشيعية، شريطة أن يكون مستقلا، تسهيلا لتشكيل الحكومة الجديدة التي يعمل على تأليفها الدكتور مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف، وذلك لإيقاف الانهيار المالي والاقتصادي الذي يتعرض له

لبنان في ظل الفراغ الحكومي.

وقال الحريري في بيان له مساء اليوم إن هذا القرار لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بحصرية وزارة المالية للطائفة الشيعية أو بأي طائفة من الطوائف، مشددا على أنه

سيكون قرارا لمرة واحدة ولا يشكل عرفا يُبنى عليه لتشكيل حكومات في المستقبل.كان الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) قد أعلن تمسكه بالاحتفاظ بوزارة المالية في حكومة مصطفى أديب، وربط تأليف الحكومة بأن يتولى وزير من الطائفة الشيعية حقيبة المالية، وهو الأمر الذي يلاقي رفضا واسعا من بقية الطوائف والمذاهب والقوى السياسية الممثلة لها في لبنان.