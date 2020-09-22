رئيس المجلس الأوروبي يدخل الحجر الصحي ويؤجل قمة التكتل

تقرر تأجيل قمة الاتحاد الأوروبي، والتي كان من المقرر عقدها يومي الخميس والجمعة المقبلين، بسبب دخول رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في حجر صحي بعدأن ثبت إصابة أحد موظفيه الأمنيين بفيروس كورونا، وفقًا للمتحدث باسم ميشال.
ومن المقرر أن يناقش الزعماء الأوروبيون أزمةشرق البحر الأبيض المتوسط بين تركيا واليونان، وهي قمة تراهن عليها أثينا للضغط على أنقرة، إذ تطالب القمةَ بإقرار عقوبات رادعة ضدها، مهددة بعدم التعاون في ملف بيلاروسيا في حال امتنعت القمة عن ذلك.
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