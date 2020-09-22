الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية للاصابات بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم "الثلاثاء" تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة منذ بدء جائحة كوفيد-19 بتأكيد 634 إصابة.



وقال وزير الصحة سعد جابر خلال إيجاز صحافي "سجلت في المملكة هذا "الثلاثاء" 634 إصابة بفيروس كورونا بالتالي يصبح عدد الحالات التراكمي التي دخلت مستشفيات المملكة المعتمدة 5679 حالة".

وأضاف "هذه الزيادة الكبيرة في الحالات تدل على أن علينا ان نتخذ اجراءات شخصية للمحافظة على الأهل (...) علينا جميعا اتخاذ الاجراءات للتباعد الجسدي ولبس الكمامة وغسل اليدين".

وسجلت في المملكة حتى مساء الثلاثاء 5679 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و33 وفاة.

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من جهته، قال الناطق الرسمي باسم لجنة الأوبئة نذير عبيدات إن "الأردن أصبح حاليا في مرحلة الانتشار المجتمعي بحسب المعاير العالمية".

وأشار الى ازدياد عدد الإصابات المجهولة مصدر العدوى، وزيادة عدد بؤر الإصابات في مناطق جغرافية متعددة.

وقررت الحكومة في 14 سبتمبر إغلاق المدارس والمساجد والمطاعم والمقاهي والأسواق الشعبية لمدة اسبوعين بعد تسجيل 214 اصابة في يوم واحد ما اعتبر حينها عددا كبيرا.

وبدأ الارتفاع في عدد الإصابات مطلع الشهر الحالي بعد فتح المدارس وعودة نحو مليون ونصف مليون طالب وطالبة الى مقاعد الدراسة واستئناف الرحلات الدولية المنتظمة في مطار الملكة علياء الدولي.

وقد الغت الحكومة اخيراً اجراءات الإغلاق وحظر التجول الشامل أيام "" بعد فرضها خلال الأشهر الماضية.