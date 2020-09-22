- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر متظاهرون يغلقون شركة نفط بجنوب العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أغلق عشرات المتظاهرين العراقيين اليوم الثلاثاء، البوابة الرئيسية لشركة نفط ذي قار، وأجبروا العاملين على عدم الدوام في محافظة ذي قار "٣٧٥كم جنوبي بغداد".
وقال شهود وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن العشرات من المتظاهرين الناقمين أغلقوا البوابة الرئيسية لشركة نفط ذي قار في مدينة الناصرية ومصفاة الناصرية لتكرير النفط الخام للمطالبة بالحصول على وظائف وحل مشكلة البطالة، وقد أحرقوا عددا من إطارات السيارات أمام البوابة.
وظاهرة البطالة واحدة من أهم المشاكل الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي في السنوات الأخيرة؛ بسبب عجز الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول حقيقية لأزمة تناقص الوظائف.
ويقترب معدل البطالة في العراق من 30%، لكن هناك مدنا تصل نسبة العاطلين عن العمل فيها إلى أعلى من هذا المعدل بكثير، خاصة المدن التي خاضت معارك ضد تنظيم داعش الإرهابي.
ويواجه آلاف الشباب صعوبة في إيجاد عمل أو مصدر رزق لهم، خاصة مع تداعيات تفشي فيروس كورونا وإجراءات العزل، مما يفسر أن الوضع الاقتصادي الحالي أسوأ من ذي قبل، لأنه تم تعليق جميع القطاعات الإنتاجية.
كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون يغلقون شركة نفط بجنوب العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.