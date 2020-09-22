في كلمته بالأمم المتحدة.. ترامب يدعو إلى معاقبة الصين بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى معاقبة الصين بسبب "مسؤوليتها" عن انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وقال ترامب، في نص كلمة مرتقبة أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة نشرت مجموعة من صحفيي البيت الأبيض مقتطفات منها: "أوقفت الصين في أولى أيام انتشار المرض، حركة النقل داخل البلاد، لكنها سمحت مع ذلك للطائرات بمغادرة أراضيها ونشر الإصابات في باقي أنحاء العالم".

ووصف الرئيس الأمريكي أكثر من مرة في كلمته المرض بـ"الفيروس الصيني"، معتبرا أنه "يجب على الأمم المتحدة تحميل الصين المسؤولية عن إجراءاتها".

وأكد ترامب مرارا وتكرارا أن إدارته تحمل الصين كامل المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا في العالم، متهما البلاد بإخفاء المعلومات عن تفشيه، وقائلا إنه كان بإمكان السلطات الصينية "وقف الوباء".

Advertisements

ويواجه ترامب انتقادات واسعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع جائحة كورونا، الذي بدأ انتشاره في أواخر 2019 من مدينة ووهان الصينية، حيث تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات (نحو 7 ملايين) والوفيات (حوالي 200 ألف) جراء الجائحة، الأمر الذي يزيد من الشكوك بشأن حظوظه في كسب انتخابات الرئاسة القادمة في 3 نوفمبر.

وافتٌتِحت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية التي يتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطابتهم، الثلاثاء، بقاعة هادئة تستضيف قمة افتراضية تتناول أزمة فيروس كورونا.

ويُمثّل كل وفد دبلوماسي بشخص واحد فقط داخل قاعة الجميعة العامة، وسيكون ملزما بارتداء كمامة، في حين كان يشارك فيها قرابة 10 آلاف شخص خلال السنوات العادية.

كانت الأمم المتحدة افتتحت أسبوعها الدبلوماسي، أمس الاثنين، بالاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيسها، في قمة افتراضية دعا خلالها الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريس شخصيا إلى المزيد من التعددية الدولية.