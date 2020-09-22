بسبب بثّها لوثائقي، الجزائر تمنع قناة "M6" الفرنسيّة من العمل بأراضيها وتتوعّد الصحفيّين بمتابعات قضائيّة

أعلنت وزارة الاتصال (الإعلام) الجزائرية أمس الاثنين، منع القناة الفرنسية "M6" من العمل في الجزائر بعد بثها مساء أمس الأحد لوثائقي تضمّن "نظرة مضلّلة" حول الحراك أنجزه فريق تابع للقناة "برخصة تصوير مزوّرة"، وفق الوزارة.

وقالت وزارة الإتصال في بيان مساء أمس الاثنين، إن "هذه السابقة تحملنا على إتخاذ قرار يمنع قناة M6 بالعمل في الجزائر بأي شكل كان"، مشيرة إلى أن "صحفية فرنسية من أصول جزائرية قامت بتصوير هذا العمل بمساعدة مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزوّر"، وفق نص البيان.

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وأضاف البيان أن " الأمر يتعلّق بمخالفة يعاقب عليها القانون بشدّة وتبقى في ملفات هؤلاء الصحفيين الذين ستطالهم متابعات قضائية طبقا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محرّرات رسمية أو عمومية".

وإعتبر البيان أنه "أنّ تصرّف وسائل الاعلام المعنيّة ليس بالصدفة"، مشدّدة على أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر وزعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته".