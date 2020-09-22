الرئيس العراقي يؤكد أهمية ملاحقة مرتكبي جرائم القتل والاختطاف

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أهمية ملاحقة مرتكبي جرائم القتل والاختطاف في البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وشدد صالح خلال استقباله رئيس مجلس الأمن الوطني العراقي،
وأشار إلى أهمية الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتكثيف الجهد الاستخباراتي، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، بما يحقق الامن والاستقرار في البلاد.
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