إتلاف أزيد من 20 ألف قنينة خمر ضبطت في حملة محاربة الغش-صور

شهدت منطقة حد السوالم ضواحي مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، عملية إتلاف كمية كبيرة من المشروبات الكحولية المحجوزة ضمن حملة محاربة الغش التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني في عدد من المناطق.

وأتلفت السلطات المختصة أزيد من 20 ألف قنينة خمر، من أصناف النبيذ الأحمر والجعة, والتي ضبطت بمدن الدار البيضاء، وخريبكة، وواد زم، وفاس.

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واستعانت السلطات، في عمليتها المذكورة، بجرافة لتحطيم قينيات الخمر المحجوزة، قبل إقبار المخلفات في حفرة كبيرة خصصت لهذا الغرض.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أوضح أن مصالح الأمن الوطني كانت قد باشرت تدخلات متزامنة، يوم الجمعة 4 شتنبر الجاري، ما أدى لحجز المشروبات الكحولية المضبوطة التي كانت تحمل تواريخ منتهية الصلاحية منذ مدة، وأن البعض الآخر من هذه السلع هو من أصل أجنبي لا يحمل الملصقات الضريبية التي تؤكد وضعيته القانونية اتجاه الجمارك.