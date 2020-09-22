شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة "القائمة الإرهابية " تبحث تعزيز التعاون الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

عقدت اللجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثامن وذلك يوم الأثنين الموافق 21 سبتمبر2020م، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة (دولة الرئاسة) للدورة الحالية، ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء. وناقش الاجتماع تنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس والثلاثين وعدد من المواضيع المعروضة على أجندة اجتماع اللجنة والتي من شأنها زيادة سبل التعاون المشترك بين دول الأعضاء.

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