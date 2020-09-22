بسبب "الإعلام".. طالبة تحاول إنهاء حياتها شنقًا في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:
أقدمت طالبة على الانتحار شنقًا، اليوم الثلاثاء، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بعد عدم قدرتها على تحقيق أمنيتها والالتحاق بكلية الإعلام.
تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من الدكتور بدوي السعيد، مدير مرفق الإسعاف، يفيد إصابة "آية.ا.ش، 18عامًا"، بعد محاولتها الانتحار شنقًا في منزلها.
وأفادت تحريات المباحث أن الطالبة، كانت ترغب في الالتحاق بكلية الإعلام، إلا أن مجموعها في الثانوية العامة لم يؤهلها لذلك، وجاء تنسيقها في كلية الحقوق، ما أصابها بحالة نفسية سيئة، دفعتها محاولة على الانتحار.
جرى نقل المصابة إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، بينما أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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