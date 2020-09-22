“الصحة العالمية”: عدد أسبوعي قياسي في عدد الإصابات لهذا الأسبوع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2020 12:50 مساءً

لا تزال منظمة الصحة العالمية منهمكة بوجود حلول لفيروس كورونا المستجد الذي يعصف في العالم.

وفي السياق، كشفت احصاءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن تفشي وباء كوفيد-19 يتسارع في العالم حيث تم تسجيل عدد قياسي من الإصابات المعلنة خلال سبعة أيام الأسبوع الماضي بلغ نحو مليونين، وإن تراجع عدد الوفيات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيانات محدثة نشرتها في وقت متأخر امس، أنه “تم تسجيل مليون و998 ألفا و897 إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد حول العالم في الأسبوع الذي انتهى في 20 أيلول”.

وأفادت الهيئة الدولية أن “ذلك يمثل ارتفاعا نسبته 6% عن الأسبوع السابق وأعلى عدد من الإصابات المسجلة خلال أسبوع واحد منذ ظهر الوباء”.

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في سياق متصل، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، سابقاً، إن المنظمة دعت دول العالم إلى مواصلة قيود العزل المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف تيدروس أن رفع القيود من دون السيطرة على فيروس كورونا المستجد سيكون “وصفة لكارثة”.

وأقر بأن “كثيرا من الناس قد ضاقوا ذرعا بالقيود وينشدون العودة إلى الحياة الطبيعية بعد ثمانية أشهر من ظهور الوباء”.

وتابع قائلا خلال مؤتمر صحفي: “نريد أن نرى الأطفال يعودون إلى المدارس ويعود الناس إلى أماكن العمل، لكننا نريد أن نرى إنجاز ذلك بأمان”.

وبيّن أنه “لا يمكن لأي دولة أن تتظاهر بأن الوباء قد انتهى. الحقيقة أن هذا الفيروس ينتشر بسهولة. رفع القيود من دون سيطرة هو وصفة لكارثة”.