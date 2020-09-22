سياسي ليبي يكشف مؤامرات تركيا وقطر ضد الوطن العربي  

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

قال السياسي اللييي رضوان الفيتوري، إن "وجود القوات التركية في قطر أمر معلوم للجميع وبعض الأنباء تفيد بأن تركيا تعتزم سحب قواتها من قطر في حالة لم تدفع مبلغ يقدر بـعشرات المليارات من الدولارات مقابل حمايتها".



وأكد الفيتوري أن "النظامين الإرهابيين اتفقا على تحطيم الوطن العربي والقومية العربية والمواطن البسيط برعاية جماعة الإخوان الإرهابية".

ولفت السياسي الليبي إلى أن "قطر لا تملك القوة العسكرية التي تحميها بل على العكس تحتمي بقوات أجنبية تحمي نظامها المهزوز والمرفوض بالداخل القطري وأيضًا الخليجي بصفة عامة لتدخلها في أمور بعيدة عنها فأينما وجد الضرر والقلاقل والإرهاب تجد تركيا وقطر ورائهما".

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وأردف الفيتوري أن "دور النظام القطري اقتصر على التمويل فقط للتنظيمات المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان".

وأوضح أن "المتطرفين الليبين يعتبرون قطر المكان الآمن لهم وهي من كانت تخصص قيمة 250 ألف دولار شهريًا لرؤوس الإرهاب وعلى رأسهم خالد المشري رئيس مجلس الدولة غير الشرعي".

وتابع الفيتوري أن "الوجود الفعلي في غرب ليبيا هو للضباط الأتراك الذي يحاول من خلالهم أردوغان إحكام قبضته أكثر على الغرب الليبي بشراء الذمم ونجح في السابق في شراء المشري والسراج وفتحي باشا أغا وأصبحو أوفياء لتركيا وموالين لها ووقعوا معه اتفاقيات لبيع ليبيا برا و بحرًا وجوًا"