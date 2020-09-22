شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات الجماعة الإرهابية تتفق على الهبد للجميع بشرط نفاق أردوغان "فيديو" والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 تتفق شاشات قنوات الجماعة الإرهابية على فكرة واحدة وهى "الهبد مسموح للجميع" اطلع وقول أى كلام بس لازم تشكر فى أردوغان حتى لو هتقول إنه صديق جبريل والملائكة كلهم!.

Advertisements وبعد وصلة نفاق أردوغان ممكن تتكلم فى أى حاجة حتى الكرة بس لازم تهبد!

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