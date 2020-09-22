الإعلام الأمني: سقوط ثلاث قنابر هاون داخل المنطقة الخضراء

أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن سقوط ثلاث قنابر هاون، فجر الثلاثاء، داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ثلاث قنابر هاون سقطت داخل المنطقة الخضراء فجر اليوم، ولم تسجل خسائر أو أضرار".
وأضافت الخلية أنه "تأشر مكان الانطلاق من منطقة الكرادة (الزوية) مجاور إعدادية العرفان".
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