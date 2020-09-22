روسيا تدعو للتصدي لمحاولات إضعاف نظام الرقابة على الأسلحة

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأمم المتحدة، إلى التصدي للمحاولات الرامية لإضعاف نظام الرقابة على الأسلحة.
وتابع لافروف: "ما يتطلب اهتماما خاصة هو مهام التصدي للأخطار العابرة للحدود، بما فيها تلك المتعلقة بنقل مسلحين إرهابيين أجانب إلى مناطق النزاعات المسلحة، وكذلك التصدي لمخاطر الإرهاب الكيميائي والبيولوجي وضمان استخدام الفضاء للأغراض السلمية".
كما دعا لافروف لإتمام عملية التخلي عن الاستعمار، التي تشهد تعقيدات بسبب سعي "الدول الاستعمارية السابقة للحفاظ على نفوذها في الظروف الجديدة".
ودعا لافروف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "لنبذ الخلافات، مثلما كان في عام 1945، وتوحيد الجهود من أجل حل المهام المشتركة على أساس الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل للمصالح".
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