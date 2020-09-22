ملوك السعودية السبعة.. 90 عاما من الإنجازات والعطاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام بعيدها الوطني، وهو اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك عام 1932.



ومنذ تأسيس المملكة العربية السعودية، تولى الحكم فيها 7 ملوك.

التقرير التالي يرصد ملوك حكموا السعودية التي تحتفل الأربعاء بيومها الوطني الـ90.

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك العزم والحزم، ولد عام 1935 وأصبح سابع ملك للسعودية عام 2015، وفي سنواتٌ قصيرةٌ حقق خلالها إنجازات كبيرة صارت تلامس السماء، ورؤية طموحة وانطلاقة وثابة نحو المستقبل الواعد لأبناء المملكة العربية السعودية.

بصماتٌ بارزةٌ في كافة المجالات تحكي قصة ملك عادل في مملكة الحزم والعزم، أحدث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني عبر برنامج التحول الوطني وتحقيق التوازن المالي 2020؛ من أجل تنفيذ رؤية المملكة 2030 في التنمية المستدامة.

حزمة إصلاحات داخلية غير مسبوقة بدأت بإطلاق الحريات ودعم الشباب في الوصول للمناصب العليا، وإطلاق يد المرأة في القيادة دون الحاجة لولي الأمر، وكذلك حقها في الترشح للانتخابات مرورا بتوسعة الحرم المكي، وإنشاء مشروعات سكنية وصناعية، وصحية عدة ومشروعات طاقة تعود بالنفع والرخاء على المواطن السعودي.

علاقاتٌ استراتيجيةٌ راسخةٌ على المحيطين الإقليمي والدولي، حققت المملكة من خلالها إنجازات بارزة في حربها ضد قوى الشر وخفافيش الظلام، توجت قيادتها لتحالف عسكري إسلامي مكون من 41 دولة لمحاربة الإرهاب ودعم الشرعية في اليمن في حربه المصيرية ضد إرهاب الحوثي والمد الإيراني في المنطقة.

الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ولد عام 1924 وتوفي عام 2015 عن عمر يناهز 90 عاماً، وأصبح سادس ملك للسعودية عام 2005 ولمدة 10 سنوات حتى 2015.

وأولى الملك الراحل قطاع التعليم عناية خاصة، حيث أطلق مبادرته باستحداث برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي، وبدأ البرنامج بابتعاث مجموعة من الطلاب والطالبات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم توسعت دائرة الابتعاث لتشمل أكثر من 30 دولة متقدمة في تخصصات متنوعة تلبي حاجة سوق العمل في المملكة.





كما سار التعليم العالي إبان فترة حكم الملك عبدالله بخطى حثيثة في غالب المجالات العملية، حيث وصل عدد الجامعات إلى 25 جامعة ذات طاقة استيعابية عالية، وموزعة جغرافياً بين مناطق المملكة.

وشهدت عمارة الحرمين الشريفين في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، طفرة من خلال مشاريع تطويرية عملاقة لاستيعاب أعداد ضيوف الرحمن.

الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ولد عام 1923 وتوفي عام 2005 عن عمر 82 عاماً، وهو خامس ملوك السعودية لمدة 23 عاماً، وأولهم اتخاذاً للقب خادم الحرمين الشريفين رسمياً، بإعلانه ذلك في المدينة المنورة.

وتميز عهده الملكي بصدور النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشوري ونظام المناطق وتوسيع الحرمين، وإنشاء جسر الملك فهد، الواصل بين السعودية والبحرين، وله إسهامات في اتفاق الطائف الخاص بإنهاء الحرب الأهلية، في لبنان.





ومع بداية الغزو العراقي للكويت استضاف في السعودية أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح والحكومة الكويتية، كما عمل على المستويين السياسي والعسكري لإعادة الكويت إلى حكامها الشرعيين وأهلها.

الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود

ولد عام 1913 وتوفي عام 1982 عن عمر 69 عاماً، وهو رابع ملوك للسعودية لمدة 7 سنوات من عام 1975 إلى عام 1982.

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مع تسلمه الحكم إزداد دخل البلاد من البترول، فأدى ذلك إلى توفير الأموال لتنفيذ الخطة الخمسية التي وضعت بعهد الملك فيصل، وشهدت النهضة التعليمية في عهده تطورًا كبيرًا، حيث تم افتتاح المدارس للبنين وللبنات، وأُنشئت وزارة التعليم العالي.





وأيضًا توسع التعليم العالي للبنات، فأصبحت الجامعات تدرس الطالبات بالإضافة إلى الجامعات التابعة لرئاسة تعليم البنات.

وشهدت المملكة طفرة في الطرق والمواصلات، وأعيد إنشاء مطارات جدة وتبوك والجوف وحائل والقصيم، وأيضًا تم استحداث مطارات جديدة.

الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

ولد عام 1906 وتعرض للاغتيال عام 1975 عن عمر 69 عاماً، وأصبح ثالث ملك للسعودية عام 1964 ولمدة 11 عاماً.

قام الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، بإدخال العديد من التعديلات على اتفاقية شركة أرامكو للبترول، فقصر حق امتياز البترول على المؤسسات الوطنية فقط.





وكان له دورا بارزا في القضايا العربية والمصيرية، وعمل على تقوية العلاقات السعودية مع بريطانيا وفرنسا والعديد من الدول الأوروبية.

وقام بإدخال العديد من التطورات على شبكات المواصلات، سواء كانت الأرضية، البحرية، أوالجوية، وتحسين المجال الزراعي والتجاري والصحي.

الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود

ولد عام 1902 عام 1969 عن عمر 67 عاماً، وهو ثاني ملوك السعودية لمدة 11 عاماً من 1953 حتى 1964.

وللملك سعود بن عبد العزيز الكثير من الإنجازات التي أسهمت في ترسيخ مفهوم دول/ة المملكة العربية السعودية، حيث افتتح أول جامعة في الجزيرة العربية وهي جامعة الملك سعود في الرياض عام 1957م وغيرها الكثير من الجامعات والكليّات.





ساهم في انتشار العلم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وإنشاء مباني للوزارات في الرياض.

وعلى الجانب الاقتصادي، أنشاء أول رصيف لاستقبال البواخر، وأول صالة لاستقبال الحجاج، وأسس العديد من المستشفيات واهتم بتوسعة المسجد الحرام.

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

ولد عام 1876 وتوفي عام 1953 عن عمر 77 عاماً، وهو الملك المؤسس لمدة 21 عاماً بين عامي 1932 و1953.

خاض العديد من المعارك من أهمها معركة فتح الرياض في عام 1902م، والتي كانت بداية تأسيس اللبنة الأولى للمملكة.

كما أنشأ أول وزارة في المملكة وهي وزارة الخارجية وكان ذلك في عام 1930م، وأسس وزارة الداخلية في عام 1931 ووزارة الدفاع في عام 1946.

