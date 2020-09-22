السعودية: سنعتمد على الحلول التقنية لمراحل العودة التدريجية للعمرة

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، اليوم (الاثنين)، تفاصيل جديدة بشأن كيفية عودة العمرة بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير، خلال الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر المنعقد اليوم، إن المملكة بصدد العودة التدريجية للعمرة والزيارة مع مراعاة الاحترازات الصحية، مبيناً أنها ستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها وتسويقها محلياً وعالمياً.

وأضاف بنتن، أن العودة ستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها، وهذه الحلول تتمثل في تطبيق «اعتمرنا» بحيث كل من يقدم أو يرغب في القدوم للعمرة يدخل لحجز الوقت المتوفر له لأداء مناسك العمرة، وتابع: «وهنا يأتي دور مؤسسات وشركات العمرة لتسويق البرامج للمواطنين أو القادمين من خارج المملكة».

وأشار وزير الحج والعمرة، إلى أنه سيكون هناك أكثر من 30 شركة محلية وعالمية يمكن التعامل معها، مشيرا إلى توفير المسار الإلكتروني لهذه الشركات لتتمكن من تقديم الخدمات ومتابعتها للمعتمرين، مبيناً أن كارت التحول الأول يكون لخدمة زوار المسجد النبوي من الداخل والخارج.

وأكد الوزير، وقوف وزارة الحج والعمرة مع المستثمرين والعاملين في هذا القطاع، خصوصاً في هذه المرحلة وفي مرحلة التحول المؤسسي والتي ستجعل من شركات ومؤسسات العمرة كيانات اقتصادية قوية وذات خدمات تخصصية عالية الجودة.

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وأشار بنتن، إلى أن شركات العمرة تخدم نحو 16 مليون معتمراً من الداخل من المواطنين والمقيمين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومعتمري الخارج.

وشدد وزير الحج والعمرة، أن المملكة العربية السعودية تجند الطاقات لخدوم ضيوف الرحمن وأداء مناسكهم حتى عودتهم.، وتابع قائلاً: «نطمح بخدمة 30 مليون معتمر سنوياً بحلول عام 2030»

ومن جهته، بين نائب وزير الحج والعمرة أن منظومة الحج والعمرة لا تقتصر على الخدمات الأساسية التي تقدم لضيوف الرحمن، حيث يوجد محتوى ضخم من الخدمات التي يمكن أن تقدم من قبل القطاع الخاص مثل الخدمات المساندة واللوجيستية وغيرها والتي ستكون لها دور كبير في تحقيق مستهدفات الرؤية.

وأضاف: «الاندماجات والاستحواذات في قطاع العمرة ستخفف بشكل كبير على التكاليف التشغيلية وستساهم في زيادة كفاءة التشغيل وتنوع الخدمات المقدمة مع زيادة الأصول والقدرات المالية».

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت سابقاً أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً، بناءً على ما يتقرر لاحقاً في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.

