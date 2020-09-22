شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب تركيا ويصل شمال مصر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، تسجيل محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الإثنين، زلزالاً يقع مركزه جنوب تركيا وشعر به السكان في شمال مصر.
وبحسب موقع صحيفة “الأخبار” المصرية قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد: “سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية موقعها جنوب تركيا وعلى بعد 625 كم شمال مدينة دمياط ، مساء اليوم، الإثنين”، وأضاف : “وقع الزلزال في تمام الساعة ٦ و٥٦ دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة، وذلك بقوة 9.3 درجة على مقياس ريختر”.
وأشار رئيس المعهد إلى أنه “قد شعر بعض المواطنين بتلك الهزة بينما لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات”.
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