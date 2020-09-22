شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تؤكد تضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها والان نبدء بالتفاصيل
أدانت باكستان بشدة قيام ميليشيا الحوثي باستهداف إحدى القرى الحدودية في منطقة جازان بالمملكة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق الضرر ببعض الممتلكات.
وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أمس، أن باكستان تجدد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.
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