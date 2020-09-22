شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: لن نسمح لإيران بالتجارة وتهريب الأسلحة والان نبدء بالتفاصيل

شدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في معرض إدانته لأوروبا على تقاعسها في التعامل مع إيران، على أنه مع تطبيق عقوبات الأمم المتحدة، ستوقف الولايات المتحدة تهريب الأسلحة من إيران.

وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، أشار وزير الخارجية الأمريكي، أمس إلى أن العقوبات عادت على الفور، منذ منتصف ليل السبت - الأحد، وأن هذا كان قيدا آخر لقدرة إيران على الإضرار بالمنطقة، مضيفًا إن الولايات المتحدة، من الآن فصاعدا، ستقود الحرب ضد «تهريب الأسلحة من قبل إيران».

وأضاف بومبيو، بشأن كيفية تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على إيران: «كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نحن نحرمهم من الموارد. نحن لا نعتزم إرسال صناديق من الأموال النقدية لهم. لن نسمح لهم بالتجارة مع العالم ولن نسمح لهم باكتساب الثروة التي تقضي على فرصة السلام».

كما ألقى بومبيو باللوم على أوروبا في عدم تحركها ضد إيران، مضيفا إن الأوروبيين أبلغونا سرا بأنهم لا يريدون أن تستأنف إيران مبيعات الأسلحة، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء في هذا الصدد.

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وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا، السبت، أشارت فيه إلى الخطوة الأمريكية بإخطار مجلس الأمن يوم 20 أغسطس بـ«عدم امتثال إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي»، وانتهاء عملية إعادة عقوبات الأمم المتحدة المعلقة التي استمرت 30 يوما.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها إنه «إذا فشلت الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام قوتها الذاتية لاتخاذ إجراءات عقابية ضد هذا الإهمال».

وبعد ساعات من البيان، كتبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق النووي، سيستمر بعد 20 سبتمبر. وتابعت الدول الأوروبية الثلاث القول إن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض العقوبات على إيران «لن يكون له أثر قانوني».