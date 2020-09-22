إصابة 3 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:



أصيبت أم وابنيها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم طعام فاسد بمنزلهم بقرية طنسا التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بإصابة 3 أفراد من أسرة واحدة بتسمم غذائي بمركز ببا.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين ربة منزل وتدعى "فرحة .م" 35 سنة، وابنيها "نرمين .ه" 3 سنوات، و"عمر .ه" سنتين.

ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.​