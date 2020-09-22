شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قصف حوثي استهدف الأحياء السكنية شرق تعز.. ومقتل امرأة وإصابة 11 مدنياً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:38 صباحًا, 22 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض قتلت امرأة وأصيب 11 من المدنيين بينهم أطفال ونساء اليوم، في قصف ميليشيات الحوثي الإجرامية استهدف الأحياء السكنية شرق مدينة تعز اليمنية.

وقال مصدر محلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// “إن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية بعدد 15 قذيفة دبابة من أماكن تمركزها في تبة سوفتيل”.

وأضاف المصدر” أن القصف أسفر عنه مقتل امرأة وإصابة 11 من المدنيين، بينهم 4 أطفال أسعفوا إلى المستشفى”.

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