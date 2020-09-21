أساتذة كلية العلوم في الرباط يحتجون على العمادة بسبب مسطرة اختيارها للأساتذة الجدد

تجمع عشرات الأساتذة من شعبة الرياضيات في كلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس في الرباط، اليوم الاثنين، للاحتجاج على عمادة الكلية، متهمينها بالانفراد في تعيين لجان مباريات توظيف الأساتذة المساعدين في الشعبة ذاتها في الكلية.

ووجه الأساتذة المحتجون اتهامات إلى عمادة الكلية بخرق الأعراف، والقوانين المؤطرة لعملية التوظيف، وهو ما يمثل، حسب قولهم، ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص، ويزكي التلاعب، الذي قد يعرفه توزيع المناصب.

وكان ممثلو الطلبة في مجلس الكلية قد أصدروا، قبل أسبوع، بيانا حول الموضوع ذاته، بينما تنتظر جميع مكونات المجلس تعيين عميد جديد، بعد انقضاء مدة العميد الحالي، منذ أزيد من سنة، ومصادقة مجلس الجامعة، منذ يناير الماضي، على ترتيب اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات للعمادة، التي وضعت العميد الحالي في المرتبة الثالثة.

وتعيش الكلية على صفيح ساخن، بينما ينتظر الإعداد للدخول الجامعي الجديد، واستقبال الطلبة الجدد، بالإضافة إلى إنهاء الامتحانات الربيعية، التي تم تأجيلها من الموسم الماضي، بسبب جائحة كورونا.