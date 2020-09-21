اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي قرب الدجيل في صلاح الدين.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، ان "رتلا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين تعرض، مساء اليوم الإثنين الى انفجار عبوة ناسفة ما بين قضائي بلد والدجيل في محافظة صلاح الدين".
واضافت الخلية ان "ذلك ادى الى أضرار بإحدى العجلات".
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