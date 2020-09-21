الدريوش.. إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مخدر الشيرا

تمكنت عناصر القوات العمومية، أمس الأحد، في إقليم الدريوش، من إحباط محاولة تهريب أزيد من 33 رزمة من مخدر الشيرا، كانت ستنطلق من شاطئ السواني نحو الضفة الشمالية.

وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن عناصر من مجموعة “المخزن المتنقل 38” التابعة للقوات المساعدة، واجهت في البداية مقاومة من طرف المهربين، قبل أن يلوذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة، بينما تم حجز 33 رزمة، و9 أكياس من “الشيرا”.

وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الواقعة، من أجل معرفة ظروف، وملابسات الواقعة، وتحديد هوية المهربين.