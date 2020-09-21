بعد وفاة رئيسها بكورونا…تعيين الأستاذ استيتو رئيسا بالنيابة لجامعة عبد المالك السعدي

قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، تعيين الأستاذ مصطفى استيتو رئيسا بالنيابة لجامعة عبد المالك السعدي، خلفا للأستاذ محمد الرامي، الذي توفي، الجمعة الماضي، في العاصمة الرباط، بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وبحسب قرار التعيين، فإن استيتو يشغل، حاليا، منصب مدير للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في تطوان، إذ سيتم تكليفه بالتسيير المالي، والإداري للجامعة، إلى حين تعيين رئيس جديد.

وأعلن الجمعة الماضي عن وفاة محمد الرامي، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بتطوان، بعد أيام من الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان قدم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعازيه إلى أسرة الراحل، وكافة زملاء، وأصدقاء الفقيد، باسم وزارته.