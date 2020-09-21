شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: لن نخضع للحجر الصحي مجددًا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المشيشي في تصريح صحفي أنه طلب من وزارة الداخلية التونسية تكثيف الحملات الهادفة إلى فرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل والمقاهي والتجمعات التي تشهد ارتفاعًا خطيرًا للعدوى.
مما يذكر أن تونس كانت قد أعلنت عن الحجر الصحي الشامل في 22 مارس الماضي ثم الإعلان عن رفع هذا الحجر تدريجيا في 4 مايو الماضي.
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