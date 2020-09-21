شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

بدأ عشرات الآلاف من العاملين في مجال الصحة في جميع أنحاء باكستان أول حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال منذ عدة أشهر، وسط انخفاض مستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسبما قال مسؤولون يوم الاثنين.

وسوف يتم تطعيم نحو 40 مليون طفل ضد المرض، الذي تم القضاء عليه في جميع أنحاء العالم باستثناء باكستان وأفغانستان، حيث لا يزال منتشرا.

وقال صفدار رنا، الطبيب الذي يرأس برنامج مكافحة شلل الأطفال في باكستان، إن الحملة - وهي جزء من حملة تمولها الأمم المتحدة - من المقرر أن تستمر لمدة أسبوع وتستهدف جميع الأطفال دون سن الخامسة.