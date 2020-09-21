شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 679 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 679 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة. وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 85.595 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 405 وفيات، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 75.086 حالة.

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