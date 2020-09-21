رغم مطالبته بالتزام الحجر: مستشار نتنياهو اندس بين المتظاهرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندس طوباز لوك، مستشار الميديا الجديدة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بين المحتجين في المظاهرة ضد قيود كورونا ويطالبون نتنياهو بالاستقالة والرحيل، التي جرت مساء أمس، الأحد، قبالة مقر الإقامة الرسمي لنتنياهو.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الإثنين، بأنه كان يبنغي أن يلتزم لوك الحجر الصحي، كونه أحد أفراد حاشية نتنياهو إلى واشنطن، الأسبوع الماضي. ورغم أن لوك خضع لفحص كورونا في مكتب رئيس الحكومة، إلا أن حزب الليكود زعم أنه تواجد بين المحتجين عندما كان في طريقه إلى فحص كورونا.

وشوهد لوك بين المتظاهرين، وتم تصويره أيضا، برفقة مستشار نتنياهو الإعلامي، عوفر غولان. وقال محتجون إنه قام بتصوير متظاهرين ضد قيود كورونا، من أجل حملة إعلامية ضد المتظاهرين. وحاول سائق دهس متظاهرين، مساء أمس، لكن تم إيقاف سيارته دون تسجيل إصابات.

يشار إلى أن نتنياهو وجميع المشاركين في حاشيته إلى واشنطن لتوقيع اتفاقيتي التحالف وتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، الأسبوع الماضي، طولبوا لدى عودتهم إلى إسرائيل، بالدخول إلى حجر صحي، حتى اليوم، أو حتى تلقي إجابة سلبية لكورونا.

وشارك في المظاهرة قبالة مقر إقامة نتنياهو الرسمي، أمس، آلاف المحتجين. واعتقلت الشرطة 11 متظاهرا، بادعاء خرق النظام العام، ومهاجمة أفراد شرطة.