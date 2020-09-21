الرافدين يعلن استرداد أكثر من 500 مليون دينار من المتلكئين

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، حصيلة المبالغ الكلية التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من أموال خلال شهر آب الماضي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حصيلة الأموال بلغت 540,799,475 (خمسمئة وأربعين مليوناً وسبعمئة وتسعة وتسعين ألفاً وأربعمئة وخمسة وسبعين ديناراً فقط". وأضاف، أن "المصرف مستمر في إجراءاته الحثيثة في استرجاع أمواله من المتلكئين الذين تخلفوا عن سداد الأموال من سلف وقروض واتخاذ كافة الأساليب القانونية بحق كل من يمتنع عن ذلك".



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