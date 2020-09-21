سلم نفسه وضابطين دفعا له الثمن.. عامل يخطف دواءً من صيدلي ليُنقذ زوجته في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة دسوق في كفر الشيخ لفتة إنسانية من ضابطي شرطة أنقذا عاملا من الحبس بتهمة سرقة دواء بعد أن فرّ به هاربًا إلى زوجته، التي تجري عملية ولادة، وذلك عقب اكتشافه عدم وجود سيولة مالية بحوزته أثناء شرائه.



تفاصيل القصة تبدأ كما روى شهود عيان لـ"الخليج 365"، بوصول إشارة من شرطة النجدة إلى قسم شرطة بندر دسوق تفيد باستغاثة صيدلي لسرقة دواء من قبل مجهول بقيمة 400 جنيه والتعدي عليه ثم لاز بالفرار.

انتقل الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، وقوة من مباحث القسم، إلى الصيدلية الصادر منها البلاغ، وتبين بحسب أقوال الصيدلي صاحب البلاغ، أن أحد الأشخاص طلب توفير دواء قيمته 300 جنيه على عكس ما جاء في بداية بلاغ للنجدة.

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وأوضح في بلاغه لرجال الشرطة أنه عند مطالبته بقيمة الدواء، لم يجد معه سوى 100 جنيه، وعرض عليه ترك هاتفه له، وبطاقة هويته الشخصية، لحين العودة بباقي مبلغ الدواء محاولة لأنقاذ زوجته التي كانت تخضع لعملية ولادة، وعندما رفض الصيدلي مطلبه خطف منه الدواء، وفر به ناحية مستشفى دسوق العام.

توجه رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، الرائد عمرو فتح الله، والقوة المرافقة له، إلى مستشفى دسوق العام، وفوجئ رئيس مباحث القسم بالشخص المجهول بتسليم نفسه إلى نقطة شرطة المستشفى، وتبين أنه يدعى "هاني.ب"، (32 عامًا - عامل - ويقيم بحي المنشية)، دائرة قسم شرطة بندر دسوق.

وأقر بارتكابه سرقة دواء من الصيدلي، من أجل إنقاذ زوجته التي تخضع للولادة بقسم النساء والتوليد، لعدم توفير السيولة المالية الكافية لشراء الدواء، ورفض الصيدلي منحه إياه مقابل التحفظ على هاتفه المحمول، وبطاقة هويته الشخصية لحين استرداد باقي المبلغ له، فيما تبين أن قيمة تكاليف العلاج تبلغ 195 جنيهًا، وجرى إضافة مبلغ 20 جنيهًا خدمة ليلية، بإجمالي 215 جنيهًا، وليس كما ادعى الصيدلي في بلاغه.

جرى اقتياد الطرفين إلى قسم شرطة بندر دسوق، وبعد العرض على العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، وجه الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث القسم بدفع مبلغ مالي 200 جنيه للصيدلي، من أجل إنهاء الخلاف، وإنقاذه من الحبس، وتراضى الطرفين.