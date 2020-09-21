انتخابات برلمانية مبكرة بالجزائر عقب الاستفتاء

كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، أن بلاده ستشهد انتخابات تشريعية مبكرة عقب الاستفتاء على دستور جديد في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكان تبون، الذي اُنتخب للمنصب في ديسمبر/ كانون الأول، قد تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/ نيسان 2019.

وانتخب البرلمان الحالي في عام 2017 لمدة خمسة أعوام، ويملك فيه حلفاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أغلبية ساحقة.

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ويصوت الجزائريون في نوفمبر/ تشرين الثاني على دستور جديد يشمل منح البرلمان ورئيس الوزراء دور أكبر وتوفير المزيد من الحريات.

وقال تبون على التلفزيون الرسمي: "سنجري انتخابات تشريعية عقب الاستفتاء" دون أن يحدد موعدا.

واندلعت احتجاجات عارمة في فبراير/ شباط من العام الماضي ضد سعي بوتفليقة لفترة جديدة في المنصب بعد 20 عاما في السلطة، وطالب فيها المحتجون برحيل النخبة الحاكمة برمتها.