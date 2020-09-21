هندوراس تحدد موعد نقل سفارتها إلى القدس

أعلنت هندوراس، الأحد، اعتزامها نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة قبل نهاية هذا العام .

وقال رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هرنانديز، إنه يأمل أن تفتح بلاده سفارة في القدس قبل نهاية العام الجاري إذا تهيأت الظروف في ظل القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

بدوره، قال أوفير جندلمان، الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، في تغريدة على تويتر: "اتفق رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الهندوراسي على أن افتتاح سفارة لها في القدس قبل نهاية العام".



وبذلك ستكون هندوراس الدولة الثالثة التي تفتتح سفارة لها بالقدس بعد الولايات المتحدة الأمريكية وجواتيمالا.

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وكانت الولايات المتحدة الأمريكية نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس أواسط العام 2018 وبعد فترة وجيزة افتتحت جواتيمالا سفارة لها بالقدس.



وأعادت باراجواي سفارتها إلى تل أبيب بعد فترة وجيزة من نقل سفارتها إلى القدس في العام 2018.

وكانت فلسطين والدول العربية والإسلامية أعلنت رفضها وإدانتها لنقل سفارات دول غربية إلى مدينة القدس.

كما أعلنت دول الاتحاد الأوروبي وباقي الدول بالمجتمع الدولي رفضها خطوات نقل السفارات حتى حل قضية القدس في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.