- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - حدد المجلس الأعلى للجامعات، شروط تحويل الطلاب من كلية الصيدلة إلى كلية الطب، للجامعة نفسها أو للجامعات المصرية.
ويبدأ التقديم للطلاب الراغبين في التحويل، اليوم الاثنين، عقب صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات.
وجاءت الشروط كالتالي..
كانت هذه تفاصيل خبر التقديم اليوم.. ننشر شروط وقواعد تحويل طلاب الصيدلة لكليات الطب البشري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.