التقديم اليوم.. ننشر شروط وقواعد تحويل طلاب الصيدلة لكليات الطب البشري

محمد اسماعيل - القاهرة - حدد المجلس الأعلى للجامعات، شروط تحويل الطلاب من كلية الصيدلة إلى كلية الطب، للجامعة نفسها أو للجامعات المصرية.

ويبدأ التقديم للطلاب الراغبين في التحويل، اليوم الاثنين، عقب صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات.

وجاءت الشروط كالتالي..