كورونا عربياً: أكثر من مليون و521 ألف حالة.. والمغرب يتجاوز 100 ألف إصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

جرافيك- مايكل عادل:

واصل منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجدّ في الدول العربية ارتفاعه، بعد تسجيل 13 ألفاً و142 إصابة جديدة، ليوم 20 سبتمبر الجاري، ليرتفع إجمالي عدد المُصابين إلى مليون و521 ألفاً و327 حالة، فيما حصد الوباء أرواح 233 شخصاً جدد، ليصل عدد الوفيّات إلى 27 ألفاً و724 حالة، وفق مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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ودخل المغرب قائمة الدول الأعلى في إصابات "كوفيد-19"، بعدما سجّل نحو ألفين حالة جديدة، جاوز معها عدّاد إصاباته حاجز الـ100 ألف، ووصل إلى 101 ألفاً و743 إصابة، في حين بلغ عدد ضحاياه جراء الوباء ألفاً و830 حالة وفاة، وهو بذلك صار في المرتبة الخامسة من حيث عدد الإصابات بعد كل من السعودية والعراق وقطر ومصر، والثالثة في عدد الوفيات بعد العراق ومصر والسعودية.

وفي الوقت الذي لم يسجّل فيه اليمن حالات إصابة جديدة؛ ارتفعت حصيلة وفيّاته إلى 586 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، بينما لم تسجّل كل من موريتانيا والسودان وجيبوتي وجزر القمر إصابات أو وفيّات جديدة، ليوم 20 سبتمبر.