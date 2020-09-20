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بريطانيا تفرض غرامات تصل إلى 13 ألف جنيه بحق مخالفي الحجر الصحي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تفرض غرامات تصل إلى 13 ألف جنيه بحق مخالفي الحجر الصحي والان مع التفاصيل

الأحد 20 سبتمبر 2020

أعلنت بريطانيا، تدابير جديدة صارمة لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس تشمل فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه (13 ألف دولار) على الأشخاص الذين يخالفون إجراءات الحجر الصحي.

 

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد حذر هذا الأسبوع من أن المملكة المتحدة تواجه "موجة وبائية ثانية"، ما دفعه إلى وضع قيود جديدة تطال ملايين الأشخاص.

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وقال جونسون إنه اعتبارا من 28 سبتمبر سيكون كل بريطاني ملزما بعزل نفسه ذاتيا في حال ثبتت إصابته بالفيروس أو تم إبلاغه بضرورة ذلك من قبل برنامج الفحص والتعقب التابع لهيئة الخدمة الصحية الوطنية.

 

وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء كوفيد-19 في بريطانيا نحو 42 ألفا، وهي أسوأ حصيلة في أوروبا.

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