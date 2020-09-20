شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين باكستانيين بهجوم مسلح شمالَ غربي باكستان والان مع التفاصيل

الأحد 20 سبتمبر 2020 قُتِل جنديانِ باكستانيانِ إثر هجوم مسلح نفذه إرهابيون على فرقة عسكرية في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني ، أن فرقة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط في قرية "اسبيشل جا" وتعرضت لهجوم من قبل عناصر إرهابية أطلقت وابلاً من النار عليها، مما أدى إلى مقتل الجنديين.

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