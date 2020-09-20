"نصرالله حرامي لبنان".. حساب عسير لـ"سيناريو يوم القيامة"

تحت هاشتاق "نصرالله حرامي لبنان" تصدرت تغريدات اللبنانيين وسائل التواصل الاجتماعي إثر تقرير مؤسسة "جلوبال" لمحاربة الإرهاب الذي كشف عن تهريب أمين عام حزب الله حسن نصر الله، أموالا تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، تحسبا لـ"سيناريو يوم القيامة"، حيث قد يضطر للهرب والاختباء.



لكن، وكما على الأرض كذلك على تويتر، سرعان ما تحرك الجيش الإلكتروني التابع لحزب الله في مواجهة خصومه تحت هاشتاق "نصرالله حامي لبنان".



وأشار تقرير مؤسسة "جلوبال" لمحاربة الإرهاب، أن نصر الله كان يستعد منذ سنوات لسيناريو "يوم القيامة" الذي سيضطر بموجبه إلى الفرار والاختفاء.



ووفقًا للمعلومات، التي حصل عليها معدو التقرير من مصادر مختلفة، فإن الأموال التي جرى إخفاؤها لتنفيذ عملية الاختفاء كان مصدرها عملية احتيال مشينة تضمنت تحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات في الخارج تم تحويلها إلى عائلته والمقربين.

وأشار التقرير إلى أن مصادر هذه الأموال جاءت من ميزانية "حزب الله" بشكل مباشر أو من ممولي الحزب أو الشركات التابعة له والبعض منها جاء من مصادر إيرانية.

وأوضح التقرير أن الجانب الأكثر فظاعة في المخطط هو سرقة بعض الأموال مباشرة من الدولة اللبنانية، حيث يتم تحويل الأموال من قبل السياسيين التابعين للحزب من خلال لجان في البرلمان يرأسها الحزب ثم تنقل إلى خارج البلاد حيث يكون من المستحيل تعقبها.



وذكر التقرير أن هذه الخطة قام بتنفيذها مقربون من نصرالله مثل أفراد العائلة أو الشخصيات البارزة بالحزب.

ومع انتشار التقرير، كتب الناشط رونالدو مرفقا تغريدته بـ"نصرالله حرامي لبنان"، "أموال السحت والحرام التي سرقها سيد الحرامية حسن نصرالله من الشعب اللبناني وهربها تحت أسماء وحسابات مختلفه من شأنها أن تكفي للشعب اللبناني عشرات السنوات، وذلك حسب تقرير جلوبل لمحاربة الإرهاب".



بدورها، كتبت المغردة سما: "سيد العمالة والنفاق والدجل كذاب دمر سوريا ولبنان واليمن والعراق بأوهام وأكاذيب".

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من جهته، تطرق الناشط ايلي عبدو إلى ما اعتاد النائب في "حزب الله" حسن فضل الله التهديد به قائلًا" إن "لديه مستندات عن الفساد"، لكنه لم يكشف منها شيئا.





وقال : "يملك فضل الله مستندات تؤدّي إلى تطيير رؤوس كبيرة لكنه لا يجرؤ على إبرازها لأنّ فتح هكذا ملفات سيطال رأس حزبه قبل غيره، وما العقوبات الأمريكية عليه وعلى الشركات التابعة له والأفراد المتواطئين معه سوى أكبر دليل على أنّ نصرالله حرامي لبنان".



وتوجهت تيريزا رحمة إلى نصرالله قائلة: "اغسل يديك الملطختين بالدماء".



فيما كتب ناشط آخر "سماحة الأمونيوم .. سماحة الإرهاب .. سماحة التهريب .. سماحة تجارة المخدرات .. سماحة المتاجرة بالقضية الفلسطينية، أنت لست بسيد".



وذكّر المغرد محمد عيد بمقتل رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري الذي اتهم باغتياله عناصر في "حزب الله"، قائلا :"قاتل الشهيد رفيق الحريري وشهداء ١٤ آذار (في إشارة الى الفريق الخصم لحزب الله) مرفقة تغريدته "لعنة الله علي الظالمين وبهاشتاق نصرالله حرامي لبنان".

وكتب محمد الخزرجي قائلا: "حزب الله مكشوفه الاعيبه ولكن العتب على الحكومة اللبنانية .. في لبنان حكومة ليس لها أي رأي أو تصريح أو ردة فعل وميلشيا عميله للفرس تتحكم في دولة مثل لبنان".



وتحدث أحد المغردين عن تهريب الأموال وقال "الأموال تُسرق مباشرة من الدولة اللبنانية. نصر الله يأخذ أموالا تعود إلى الشعب اللبناني ويكدسها ويتم تحويل الأموال من قبل السياسيين التابعين لحزب الله من خلال لجان في البرلمان يرأسها حزب الله".







ووصف عماد أزعور نصرالله بأنه عبد مأمور عند إيران مرفقا تغريدته بهاشتاق "نصرالله حرامي لبنان"، فيما كتب حساب ابن الضاحية "سارق لبنان من أجل عيون إيران!".

