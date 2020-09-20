روحاني: أميركا واجهت هزيمة وقوبلت برد فعل سلبي من المجتمع الدولي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 39 دقيقة آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2020 4:27 مساءً الرئيس الإيراني حسن روحاني اعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد في خطاب بثه التلفزيون أن الأمة الإيرانية لن ترضخ أبدا للضغط الأميركي. Advertisements وأضاف:” الولايات المتحدة واجهت هزيمة وقوبلت برد فعل سلبي من المجتمع الدولي وحلفائها التقليديين في مسعاها لإعادة فرض العقوبات”. وأشار روحاني أن:” “أميركا تقترب من هزيمة مؤكدة في تحركها لإعادة فرض العقوبات. وأن الشعب الإيراني لن يرضخ أبدا للضغط الأميركي. وأن إيران سترد ردا ساحقا على البلطجة الأميركية”. وتابع:” الولايات المتحدة تواجه الهزيمة في تحركها لإعادة فرض العقوبات على طهران وذلك بعدما أعلنت واشنطن إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة عليها”.

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