مراكش..اعتقال نجل السلفي المغراوي

ألقي القبض، يوم أمس السبت، على نجل السلفي المغراوي الذي يترأس جمعية “للدعوة إلى القرآن والسنة”.

وتمت إحالة المعني بالأمر على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش، بتهمة حيازة واستهلاك المخدرات.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العناصر الأمنية بمراكش، ألقت القبض على ثلاثة أشخاص، من ضمنهم نجل المغراوي.

وتم الاستماع إلى المشتبه فيهم من طرف النيابة العامة، في نفس اليوم، الذي وجهت لهم مجموعة من التهم من قبيل حيازة واستهلاك المخدرات.

هذا، وتم إيداع الثلاثة سجن لوداية على ذمة التحقيق.